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19:36, 25 сентября 2024Культура

Стало известно о готовности Прилучного обнародовать компромат на Муцениеце

KP.RU: Прилучный захотел представить в суде компромат на Муцениеце

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Знакомый актрисы Агаты Муцениеце рассказал, что ее бывший муж, российский актер Павел Прилучный, готов представить в суде компромат на нее, чтобы отсудить у артистки сына. Об этом пишет KP.RU.

По словам собеседника издания, актер хочет оформить постоянную опеку над сыном. «Дочка, мол, младше, пусть пока живет с мамой. Паша даже готов предоставить суду какой-то компромат на Агату, мол, она далеко не образец морали», — отметил источник.

Он добавил, что артиста задело то, что бывшая жена потребовала больших выплат на детей. «Агата хочет вместо привычных 100 тысяч рублей в месяц более весомые алименты — по миллиону рублей в месяц на каждого ребенка», — сказал знакомый Муцениеце.

Ранее Муцениеце сообщила, что суд по разделу детей с Прилучным прошел хорошо.

Актеры состояли в браке с 2011 по 2020 год. В 2013-м у пары родился сын Тимофей, в 2016-м — дочь Мия. В 2020 году актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод.

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