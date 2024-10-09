Агата Муцениеце покинула Россию без детей после суда с Прилучным

Агата Муцениеце уехала из России, оставив детей Павлу Прилучному после суда

Актриса Агата Муцениеце уехала в отпуск в Испанию, оставив детей бывшем мужу Павлу Прилучному, с которым судится за алименты и опеку. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Агаты, она оставила дочь Мию, которая до последнего момента проживала с ней, на каникулы с отцом. Также с Прилучным проживает их общий сын Тимофей. Сама артистка после заседания суда уехала на отдых.

«Уезжаю в поездку, которую планировала с февраля. Потому что заслужила! Через несколько часов, уже к вечеру, буду в Мадриде. Проведу там почти шесть дней», — поделилась она с подписчиками.

Ранее стало известно, что Муцениеце рассказала о нежелании сына общаться с ней.