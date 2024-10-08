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12:41, 8 октября 2024Культура

Агата Муцениеце рассказала о нежелании сына общаться с ней

Муцениеце заявила, что жалеет о том, что начала судиться с Прилучным за алименты

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Агата Муцениеце заявила, что сын Тимофей не живет с ней с августа. Об этом артистка написала в Telegram-канале.

Муцениеце подчеркнула, что ее дочь Мия скучает по брату. «Тима почти с нами не общается, я уже если честно не понимаю что с эти делать, он сам просит оставить его в покое, я конечно не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время все покажет!» — поделилась она.

Артистка отметила, что «тысячу раз пожалела» из-за того, что «подала на законные алименты». «Ни одна копейка не стоит того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией! В сухом остатке мы имеем: конечно я отправлю Мию на каникулы к отцу и брату, потому что я — человек!» — заключила она.

Ранее Муцениеце дала первый комментарий после суда за детей с бывшим супругом Павлом Прилучным.

До этого Прилучный прокомментировал слухи о сборе компромата на бывшую супругу.

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      Варвара Кошечкина
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