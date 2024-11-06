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20:14, 6 ноября 2024Экономика

У звезды «Аншлага» обнаружили недвижимость за десятки миллионов рублей

Недвижимость юмориста Сергея Дроботенко оценили в 78 миллионов рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Андрей Александров / РИА Новости

У звезды юмористических программ «Аншлаг» и «Смехопанорама» Сергея Дроботенко обнаружили два объекта недвижимости общей стоимостью 78 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Дроботенко владеет двумя квартирами в Москве. Одна из них находится в элитном жилом комплексе в Хорошевском районе, стоимость «квадрата» в котором составляет 637 тысяч рублей. Площадь жилья юмориста составляет 105 квадратных метров.

Вторая квартира площадью 36,8 «квадрата» располагается недалеко от станции метро «Кантемировская». Средняя стоимость метра в этом районе достигает 330 тысяч рублей.

Ранее модель Анастасия Решетова призналась, что приобрела новый дом в Дубае. Сейчас звезда занимается оформлением жилья.

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