У звезды «Аншлага» обнаружили недвижимость за десятки миллионов рублей

У звезды юмористических программ «Аншлаг» и «Смехопанорама» Сергея Дроботенко обнаружили два объекта недвижимости общей стоимостью 78 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».
Дроботенко владеет двумя квартирами в Москве. Одна из них находится в элитном жилом комплексе в Хорошевском районе, стоимость «квадрата» в котором составляет 637 тысяч рублей. Площадь жилья юмориста составляет 105 квадратных метров.
Вторая квартира площадью 36,8 «квадрата» располагается недалеко от станции метро «Кантемировская». Средняя стоимость метра в этом районе достигает 330 тысяч рублей.
Ранее модель Анастасия Решетова призналась, что приобрела новый дом в Дубае. Сейчас звезда занимается оформлением жилья.