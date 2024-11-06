Анастасия Решетова рассказала о новом доме в Дубае

У Анастасии Решетовой появился новый дом в Дубае

У российской модели Анастасии Решетовой появился новый дом в Дубае. О новой недвижимости звезда рассказала в своем Telegram-канале.

Решетова подчеркнула, что не планирует переезжать в Дубай окончательно, однако часто там бывает. Сейчас модель занимается оформлением интерьера нового жилья. По ее словам, процесс оказался непростым — необжитое место требует много времени и внимания к деталям. «Я в конечном итоге сдалась и взяла себе в помощь дизайнера, а иначе просто бы сошла с ума», — призналась Решетова.

Она добавила, что при покупке дом уже был частично обставлен мебелью, однако пришлось докупать предметы, включая элементы декора. Модель отметила, что дизайнер позволил ей сэкономить много времени — не пришлось самостоятельно заказывать вещи, организовывать доставку и заниматься прочими нюансами.

Ранее Решетова назвала себя жертвой моды и поделилась опытом с уколами красоты. Она рассказала, что удалила филлер из верхней губы и теперь довольна своей естественной внешностью.