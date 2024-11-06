Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:58, 6 ноября 2024Экономика

Анастасия Решетова рассказала о новом доме в Дубае

У Анастасии Решетовой появился новый дом в Дубае
Александра Качан (Редактор)
Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

У российской модели Анастасии Решетовой появился новый дом в Дубае. О новой недвижимости звезда рассказала в своем Telegram-канале.

Решетова подчеркнула, что не планирует переезжать в Дубай окончательно, однако часто там бывает. Сейчас модель занимается оформлением интерьера нового жилья. По ее словам, процесс оказался непростым — необжитое место требует много времени и внимания к деталям. «Я в конечном итоге сдалась и взяла себе в помощь дизайнера, а иначе просто бы сошла с ума», — призналась Решетова.

Она добавила, что при покупке дом уже был частично обставлен мебелью, однако пришлось докупать предметы, включая элементы декора. Модель отметила, что дизайнер позволил ей сэкономить много времени — не пришлось самостоятельно заказывать вещи, организовывать доставку и заниматься прочими нюансами.

Ранее Решетова назвала себя жертвой моды и поделилась опытом с уколами красоты. Она рассказала, что удалила филлер из верхней губы и теперь довольна своей естественной внешностью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США составили «список мести» Трампа. Чьи имена вошли туда?

      Похитителя ребенка нашли спустя 40 лет

      Одно действие москвички на кухне привело к смерти ее годовалой дочери

      В самолете с россиянами на борту произошел пожар во время полета

      Россиянам перечислили симптомы опасного вируса Коксаки

      В Кремле назвали вещь важнее победы Дональда Трампа

      Анастасия Решетова рассказала о новом доме в Дубае

      Европа начнет работу над морскими носителями дронов

      Стало известно о задержании последнего беглеца из липецкой колонии

      Пенсионерка из России выиграла в лотерею миллионы рублей и устроила праздник односельчанам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше