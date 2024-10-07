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13:44, 7 октября 2024Ценности

Анастасия Решетова высказалась об уколах красоты и назвала себя жертвой моды

Модель Анастасия Решетова удалила филлер из губы, назвав себя жертвой моды
Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова высказалась об уколах красоты и назвала себя жертвой моды. Пост появился в ее Telegram-канале.

28-летняя манекенщица указала, что некоторое время назад удалила филлер из верхней губы и в настоящий момент довольна своей естественной привлекательностью. В то же время она отметила, что девушки все раньше начинают корректировать внешность с помощью инъекций, пытаясь таким образом разобраться с психологическими проблемами.

«Есть ситуации, когда врач объективно необходим. Но что мы видим чаще всего? "Сделайте мне как у...", и дальше показывают фото какой-то медийной персоны. Слышала от косметологов, что так же с моей фотографией приходят. Мне, с одной стороны, приятно, с другой стороны, это не нужно. Каждый прекрасен в своей индивидуальности», — заявила автор поста.

Знаменитость призвала подписчиц не идти на поводу у чужого мнения, подчеркнув, что она также перестала стремиться к навязанным параметрам красоты. «Мне уже не нужно соответствовать определенным стандартам.
Я сама была жертвой моды когда-то, но сейчас себе нравлюсь в своем естественном обличии», — заключила модель.

Ранее Решетова раскрыла секрет красоты без макияжа.

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      Карина Черных
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