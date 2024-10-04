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15:20, 4 октября 2024Ценности

Анастасия Решетова раскрыла секрет красоты без макияжа

Анастасия Решетова посоветовала увлажнять кожу и избегать чрезмерного загара

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла секрет красоты без макияжа. Ее комментарий публикует Peopletalk.

28-летняя знаменитость рассказала о бьюти-правилах, которые помогают ей сохранять привлекательный внешний вид. Так, она отказалась от чрезмерного загара, чтобы сохранить кожу сияющей и избежать возможной пигментации. В то же время манекенщица посоветовала подбирать уходовые средства соответственно возрасту и использовать натуральную косметику.

«Увлажнение кожи — это, пожалуй, одно из основных правил моего ухода. Моя личная находка — маски корейского бренда CellBN. Особенно спасают, когда я много путешествую, поэтому всегда беру их с собой», — в свою очередь, добавила собеседница издания.

Кроме того, модель отметила, что обращается к народным лайфхакам. В том числе она применяет кубики льда для лица и розмариновую воду для роста волос и принимает контрастный душ.

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В заключение девушка указала, что тщательно следит за своим здоровьем. Раз в несколько лет она делает гастроскопию и компьютерную томографию легких, раз в год — ультразвуковое исследование всех органов, а также сдает многочисленные анализы.

«Поддержание красоты — это комплекс из уходов и косметических услуг, но без налаженного здоровья организма все эти средства не будут работать на сто процентов, поэтому будьте всегда внимательны к своему телу», — призвала она.

В сентябре Анастасия Решетова также объяснила отказ от макияжа и ярких нарядов.

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      Карина Черных
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