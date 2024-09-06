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16:42, 6 сентября 2024Ценности

Анастасия Решетова объяснила отказ от макияжа и ярких нарядов

Модель Анастасия Решетова объяснила отказ от макияжа и нарядов экономией времени

Фото: Andrey Titov / Globallookpress.com

Российская модель Анастасия Решетова объяснила отказ от макияжа и ярких нарядов. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Экс-возлюбленная рэпера Тимати заявила, что перестала ежедневно делать укладку, макияж и подбирать одежду, поскольку экономит время. По словам манекенщицы, пять дней в неделю она занимается спортом, поэтому выходить в спортивной одежде ей удобнее.

«Я занимаюсь спортом либо каждый день, либо через день. В моем расписании два-три раза силовая, два-три раза — теннис и растяжка один раз в неделю. И мне удобно быть сразу в спортивном образе, чтобы успевать все, что запланировано по графику. Я была приятно удивлена, когда обнаружила, сколько времени экономлю, когда не укладываюсь, не крашусь и не думаю над тем, что надеть», — высказалась Решетова.

В августе Решетова вышла в свет без макияжа и укладки на фоне слухов о романе с мужем Алсу. Для выхода на публику манекенщица выбрала черный наряд, состоящий из платья в длине миди и кардигана поверх него. Кроме того, звезда надела вьетнамки в тон.

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      Екатерина Ештокина
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