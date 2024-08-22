Решетова вышла в свет без макияжа и укладки на фоне слухов о романе с мужем Алсу

Решетова пришла на показ фильма без макияжа на фоне скандала

Российская модель Анастасия Решетова вышла в свет без макияжа на фоне скандала, связанного с певицей Алсу. Соответствующие фото публикует «СтарХит».

Экс-возлюбленная рэпера Тимати посетила показ аниме-фильма Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо» в Москве со стилистом Алеко Надиряном. Для выхода на публику манекенщица выбрала черный наряд, состоящий из платья в длине миди и кардигана поверх него. Кроме того, звезда надела вьетнамки в тон. Она отказалась от косметики на лице и прически, распустив волосы.

В июле Решетова назвала одно табу в отношениях с мужчиной на фоне слухов о романе с мужем Алсу. На вопрос одного из подписчиков модель ответила, что состояла в отношениях с мужчиной, который был старше ее больше чем на десять лет.

27 июня стало известно о разводе Алсу и Яна Абрамова. Позже исполнительница прокомментировала слова Анастасии Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». «Врет», — отметила певица, добавив к фразе подмигивающий эмодзи.