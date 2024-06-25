Алсу намекнула на роман бывшего мужа с экс-возлюбленной Тимати

Алсу прокомментировала слухи о романе Яна Абрамова с Анастасией Решетовой

Певица Алсу намекнула на роман экс-супруга, азербайджанского предпринимателя Яна Абрамова, с моделью и бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой. Об этом пишет StarHit.

Исполнительница прокомментировала новость со словами Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». «Врет», — написала певица, добавив к фразе подмигивающий смайлик.

Ранее Алсу впервые прокомментировала развод с Абрамовым.

О разводе пары стало известно 27 мая. Они состояли в браке 18 лет. Алсу и Абрамов воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля. СМИ также называли причиной разрыва отношений измены мужа исполнительницы.