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10:43, 25 июня 2024Культура

Алсу намекнула на роман бывшего мужа с экс-возлюбленной Тимати

Алсу прокомментировала слухи о романе Яна Абрамова с Анастасией Решетовой
Алсу

Алсу. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Певица Алсу намекнула на роман экс-супруга, азербайджанского предпринимателя Яна Абрамова, с моделью и бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой. Об этом пишет StarHit.

Исполнительница прокомментировала новость со словами Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». «Врет», — написала певица, добавив к фразе подмигивающий смайлик.

Ранее Алсу впервые прокомментировала развод с Абрамовым.

О разводе пары стало известно 27 мая. Они состояли в браке 18 лет. Алсу и Абрамов воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля. СМИ также называли причиной разрыва отношений измены мужа исполнительницы.

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      Варвара Кошечкина
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