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00:55, 20 июня 2024Культура

Алсу прокомментировала развод с Яном Абрамовым

Алсу впервые высказалась о разводе с Абрамовым и сообщила, что у нее все хорошо
Алсу

Алсу. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Певица Алсу впервые прокомментировала развод с азербайджанским предпринимателем Яном Абрамовым. Об этом сообщает Peopletalk.

На пре-пати музыкального фестиваля Best Music Fest, который организовала «Русская Медиагруппа», Алсу появилась в вместе с рэпером Натаном. В разговоре с журналистами певица высказалась о разводе.

«Я не комментирую, но у меня все хорошо. Спасибо», — подчеркнула Алсу.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно 27 мая. Пара состояла в браке 18 лет. Они воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля. СМИ также называли причиной разрыва отношений измены мужа исполнительницы.

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      Юлия Мискевич
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