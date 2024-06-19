Алсу прокомментировала развод с Яном Абрамовым

Алсу впервые высказалась о разводе с Абрамовым и сообщила, что у нее все хорошо

Певица Алсу впервые прокомментировала развод с азербайджанским предпринимателем Яном Абрамовым. Об этом сообщает Peopletalk.

На пре-пати музыкального фестиваля Best Music Fest, который организовала «Русская Медиагруппа», Алсу появилась в вместе с рэпером Натаном. В разговоре с журналистами певица высказалась о разводе.

«Я не комментирую, но у меня все хорошо. Спасибо», — подчеркнула Алсу.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно 27 мая. Пара состояла в браке 18 лет. Они воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля. СМИ также называли причиной разрыва отношений измены мужа исполнительницы.