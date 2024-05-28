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11:57, 28 мая 2024Культура

Раскрыты подробности развода певицы Алсу с мужем

KP.RU: певица Алсу уже год не живет с мужем Яном Абрамовым
Певица Алсу

Певица Алсу. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Певица Алсу уже год не живет вместе с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым. Подробности развода пары раскрыла газета «Комсомольская правда».

По данным издания, причиной разрыва отношений стали измены мужа исполнительницы. Уточняется, что Алсу подала на развод после того, как ее старшая дочь Сафина окончила школу. «Развод не стал новостью для близких звезды, поэтому заявление о расторжении брака и было подано в ответственный период сдачи ребенком ЕГЭ», — говорится в статье.

Ранее Алсу подала на развод с Абрамовым. Пара состояла в браке 18 лет. Они воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля.

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