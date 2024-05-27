Певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым

Певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Информация о судебном деле опубликована на портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

В информации по документу в качестве истца значится Алсу, а ее супруг выступает ответчиком. В графе «Категория дела» указано «О расторжении брака супругов, имеющих детей». Заявление певица подала 24 мая.

Известно, что пара состояла в браке 18 лет. Алсу и Ян воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля.

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