Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:25, 27 мая 2024Культура

Певица Алсу подала на развод

Певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Информация о судебном деле опубликована на портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

В информации по документу в качестве истца значится Алсу, а ее супруг выступает ответчиком. В графе «Категория дела» указано «О расторжении брака супругов, имеющих детей». Заявление певица подала 24 мая.

Известно, что пара состояла в браке 18 лет. Алсу и Ян воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля.

Ранее известная российская телеведущая рассказала о сложностях развода. Бывший главный редактор журнала Hello! — известная российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук заявила, что не могла окончательно разорвать отношения с бывшим мужем из-за того, что за годы брака он стал для нее родным человеком.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Д Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Во Франции заявили о проработке отправки военных инструкторов на Украину

      Медведев предрек России победу в ближайшее время

      Французы грубо остановили Макрона из-за Украины

      Парламентская ассамблея НАТО разрешила Украине атаковать Россию оружием альянса

      Женщиной с самым красивым лицом в Аргентине признали 60-летнюю юристку. Теперь о ней говорит весь мир

      Очевидцы рассказали о сбитом в Подмосковье беспилотнике

      Российские буксируемые гаубицы получили «мангалы»

      Гоблин высказался о возвращении эмигрировавших россиян

      В России обломки военной техники нашли в 400 километрах от границы с Украиной

      Певица Алсу подала на развод

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше