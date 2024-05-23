Известная российская телеведущая рассказала о сложностях развода

Телеведущая Бондарчук заявила, что она не могла развестись несколько лет

Бывший главный редактор журнала Hello! — известная российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук рассказала, что после того, как рассталась с мужем, не подавала на развод с ним в течение нескольких лет. О сложностях этого периода она рассказала в выпуске шоу «Чужие письма», доступном на Rutube.

«Без имен и явок, но всем понятно. Я тоже лет пять-шесть не разводилась. То есть тебе уже там не надо, но как будто бы разорвать это [трудно]», — заявила Бондарчук.

Она уточнила, что за годы брака муж стал ей родным человеком. Бондарчук добавила, что не могла окончательно разорвать отношения именно из-за этого.

Ранее героиня авторского шоу Бондарчук «Света вокруг света» рассказала, как жители Латинской Америки относятся к россиянам. По ее словам, жителям Аргентины интересна русская культура.

Бондарчук дважды выходила замуж. Первый мужем журналистки был известный российский режиссер Федор Бондарчук. С ним она состояла в браке с 1991 по 2016 год. Второй раз телеведущая вышла замуж в 2020 году за дизайнера Сергея Харченко.