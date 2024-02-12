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10:52, 12 февраля 2024Интернет и СМИ

Известная телеведущая раскрыла отношение жителей Латинской Америки к россиянам

Жительница Аргентины Надежда: местные относятся к россиянам с большим интересом

Фото: Eddie Keogh / Reuters

Известная телеведущая и автор шоу «Света вокруг света» Светлана Бондарчук раскрыла отношение жителей Латинской Америки к россиянам. Об этом она высказалась в новом выпуске передачи, доступном на YouTube.

Жительница Аргентины Надежда, переехавшая из Москвы в Буэнос-Айрес два года назад, рассказала Бондарчук, что местные жители относятся к россиянам с большим интересом, любовью, уважением. «Вчера на улице к нам подошел мужчина в книжном магазине, абсолютно точно местный аргентинец. Но выяснилось, что у него бабушка русская, и он заговорил [с нами] на таком ломаном языке», — описала свой опыт общения с местными ведущая шоу.

Надежда также отметила, что в Аргентине много потомков эмигрантов из России. По ее словам, некоторые из них знают русские слова, учат русский язык. «Им в целом интересна наша культура», — добавила она.

Ранее известный блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) посетил Данию и раскрыл отношение в стране к россиянам. Его собеседник, аспирант датского университета Максим Курбасов заявил, что в стране нет дискриминации по отношению к россиянам.

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