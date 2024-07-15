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17:46, 15 июля 2024Ценности

Решетова назвала одно табу в отношениях с мужчиной на фоне слухов о романе с мужем Алсу

Анастасия Решетова назвала разницу в возрасте табу в отношениях с мужчиной
Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская модель Анастасия Решетова назвала табу в отношениях с мужчиной на фоне слухов о романе с бизнесменом и мужем певицы Алсу Яном Абрамовым. Сторис на эту тему появились в Instagram-аккаунте Решетовой (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-возлюбленная рэпера Тимати на вопрос одного из подписчиков ответила, что состояла в отношениях с мужчиной, который был старше ее больше чем на 10 лет. «От 10 лет и выше для меня считается внушительной разницей. Я неосознанно притягивала в свою жизнь экосистему человека, который должен был заменить кого-то из родителей. Сейчас этой потребности нет», — заявила она.

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По словам манекенщицы, сейчас она выступает за партнерские отношения, где не проявляется патриархат и нет ощутимой разницы в возрасте. «Отношения с ровесником — это оказалось прикольно», — написала инфлюэнсер в соцсети.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно 27 июня. Позже исполнительница прокомментировала слова Анастасии Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». «Врет», — отметила певица, добавив к фразе подмигивающий смайлик.

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      Карина Черных
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