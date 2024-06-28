«Назад дороги нет». Певица Алсу разводится с мужем. Как в этом замешана бывшая девушка рэпера Тимати?

Певица Алсу опровергла слова мужа о выплате ей 250 миллионов рублей при разводе

Певица Алсу подтвердила, что намерена развестись с азербайджанским бизнесменом Яном Абрамовым, несмотря на то, что 27 июня суд предоставил дополнительный срок для примирения супругов. Артистка заявила, что развод состоится и «назад дороги нет»

Алсу подала на развод с Яном Абрамовым

Около месяца назад певица Алсу подала на развод с азербайджанским бизнесменом Яном Абрамовым. Пара состояла в браке 18 лет. Они воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля.

В качестве причины такого решения артистки СМИ называли измены Абрамова. Отмечалось, что расставание пары не стало новостью для близких звезды.

Певица заявляла, что не собирается комментировать разрыв отношений, при этом подчеркивала, что у нее «все хорошо».

Муж отказался разводиться с Алсу

27 июня брак предпринимателя и певицы должны были официально расторгнуть в суде, однако сторона ответчика заявила ходатайство о предоставлении дополнительного срока для примирения супругов. Аналогичное предложение выдвинул и адвокат артистки.

При этом, по словам Алсу, заседание было отложено не для примирения, а для мирного урегулирования условий раздела имущества. Следующее заседание назначено через два месяца.

Певица обвинила предпринимателя в обмане ради спасения репутации

27 июня издание Peopletalk поделилось в соцсетях публикацией, в которой говорилось о предложении Абрамова мирно урегулировать бракоразводный процесс. В документе бизнесмен предлагал передать жене многомиллиардное имущество вне зависимости от принятого ею решения.

«Врет. Предложение не соответствует действительности и, по всей видимости, было "опубликовано" пиарщиками моего бывшего мужа — в попытке спасти сильно испорченную репутацию», — опровергла артистка информацию о предложении мужа.

Согласно указанной в документе информации, Абрамов выразил желание передать жене и детям виллу на Кипре, семейную коллекцию эксклюзивных ювелирных изделий с бриллиантами, автомобили Cadillac Escalade и Mercedes S-class и пентхаус. Кроме того, бизнесмен взял на себя ответственность выплатить исполнительнице 250 миллионов рублей, а также покрывать расходы Алсу на детей и персонал.

Алсу намекнула на роман бывшего мужа с экс-возлюбленной Тимати

Исполнительница прокомментировала слова модели и бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». «Врет», — написала певица, добавив к фразе подмигивающий смайлик.

