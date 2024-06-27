Певица Алсу опровергла слова мужа о желании оставить ей имущество на 2,5 миллиарда рублей

Алсу опровергла желание мужа Абрамова передать ей имущество на миллиарды рублей

Певица Алсу опровергла заявления мужа Яна Абрамова о желании оставить ей активы и имущество на 2,5 миллиарда рублей. Об этом она рассказала изданию Peopletalk.

Исполнительница отреагировала на публикацию издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), в которой говорилось о предложении Абрамова мирно урегулировать бракоразводный процесс. В документе бизнесмен предлагал передать жене многомиллиардное имущество вне зависимости от принятого ею решения.

«Врет. Предложение не соответствует действительности и по всей видимости было "опубликовано" пиарщиками моего бывшего мужа в попытке спасти сильно испорченную репутацию», — ответила артистка на слова предпринимателя.

Согласно упомянутому документу, Абрамов выразил желание передать жене и детям виллу на Кипре, семейную коллекцию эксклюзивных ювелирных изделий с бриллиантами, автомобили Cadillac Escalade и Mercedes S-class и пентхаус. Кроме того, бизнесмен взял на себя ответственность выплатить исполнительнице 250 миллионов рублей, а также покрывать расходы Алсу на детей и персонал.

Ранее Алсу намекнула на отношения Абрамова с моделью и бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой. Артистка заявила, что Решетова врет, утверждая, что не встречалась с женатыми мужчинами.

О разводе певицы и бизнесмена стало известно 27 мая. Они состояли в браке 18 лет. Алсу и Абрамов воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены Абрамова.