Муж Алсу отказался разводиться с певицей

Муж певицы Алсу Абрамов попросил суд дать время на примирение с супругой

Муж певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов отказался разводиться с супругой. Об этом сообщает StarHit.

27 июня брак предпринимателя и артистки должны были официально расторгнуть в суде, однако сторона ответчика заявила ходатайство о предоставлении дополнительного срока для примирения супругов. Аналогичное предложение выдвинул и адвокат артистки. Следующее заседание назначено через два месяца.

«Суд отложен на два месяца для примирения сторон. Мой доверитель рассчитывает на мирное урегулирование процесса и хочет сохранить свою семью», — уточнил защитник Абрамова.

В разговоре с «Осторожно Media» Алсу заявила, что развод состоится и «назад дороги нет». По ее словам, заседание было отложено не для примирения, а для мирного урегулирования условий раздела имущества.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно 27 мая. Пара состояла в браке 18 лет. Они воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены мужа исполнительницы.