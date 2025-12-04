Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:00, 4 декабря 2025Культура

Отъезд продюсера «Ласкового мая» Разина в США объяснили в суде

Представитель Разина: Продюсер уехал в США ради операции, а не чтобы скрыться
Андрей Шеньшаков

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Бывший продюсер культовой группы «Ласковый май» Андрей Разин продал дом в России и уехал в США ради срочного лечения, а не с целью скрыться от следствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя бизнесмена Александра Жаркова.

На заседании Хостинского районного суда города Сочи рассматривалось ходатайство Разина о пересмотре дела о защите авторских прав на песни «Ласкового мая» «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». По словам Жаркова, у продюсера нет американского гражданства, а целью его поездки из России была медицинская операция.

Накануне появилась информация о том, что Разин скрылся от предварительного следствия на территории Соединенных Штатов и не собирается возвращаться в Россию. На данный момент следователи московского управления МВД РФ заочно вынесли постановление о возбуждении дела в отношении предпринимателя по статье о мошенничестве.

Ранее стало известно, что бывший водитель Андрея Разина, который дал на него показания по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова, заявил, что по указанию продюсера «Ласкового мая» получил нотариальную доверенность на представление интересов солиста группы Юрия Шатунова в судах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Дроны ВСУ повредили портовую инфраструктуру в российском городе

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok