Отъезд продюсера «Ласкового мая» Разина в США объяснили в суде

Представитель Разина: Продюсер уехал в США ради операции, а не чтобы скрыться

Бывший продюсер культовой группы «Ласковый май» Андрей Разин продал дом в России и уехал в США ради срочного лечения, а не с целью скрыться от следствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя бизнесмена Александра Жаркова.

На заседании Хостинского районного суда города Сочи рассматривалось ходатайство Разина о пересмотре дела о защите авторских прав на песни «Ласкового мая» «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». По словам Жаркова, у продюсера нет американского гражданства, а целью его поездки из России была медицинская операция.

Накануне появилась информация о том, что Разин скрылся от предварительного следствия на территории Соединенных Штатов и не собирается возвращаться в Россию. На данный момент следователи московского управления МВД РФ заочно вынесли постановление о возбуждении дела в отношении предпринимателя по статье о мошенничестве.

Ранее стало известно, что бывший водитель Андрея Разина, который дал на него показания по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова, заявил, что по указанию продюсера «Ласкового мая» получил нотариальную доверенность на представление интересов солиста группы Юрия Шатунова в судах.