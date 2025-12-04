ТАСС: Экс-водитель Разина выступал доверенным лицом Шатунова в судах

Бывший водитель Андрея Разина, который дал на него показания по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова, заявил, что по указанию продюсера «Ласкового мая» получил нотариальную доверенность на представление интересов солиста группы Юрия Шатунова в судах. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно судебным документам, водитель Разина подписывал с ним договоры об исключительных правах на песни, которые обвиняемый забирал себе. В 2011 году водитель познакомился с Шатуновым и позже выступал его доверенным лицом в судах. При этом водитель не знал, для чего подписывал те или иные бумаги.

Разин скрывается от российских правоохранительных органов в США. Известно, что он зарегистрировался в двухэтажном таунхаусе в городе Нейплс во Флориде месяц назад. В России продюсера объявили в розыск.