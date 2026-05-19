15:11, 19 мая 2026

Налетчики с газовым ключом ворвались в дом к россиянину

В Подмосковье задержали налетчиков, ворвавшихся в дом мужчины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Подмосковье задержали налетчиков, ворвавшихся в дом мужчины. Об этом сообщает «МВД Медиа» в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в Московской области 34-летний местный житель и его 31-летняя знакомая из Ярославской области в масках проникли в частный дом через незакрытую дверь. Затем они избили хозяина газовым ключом и, используя электрошокер, потребовали сообщить, где хранятся сбережения. Не получив ответа, злоумышленники связали пострадавшего скотчем и отнесли в подвал, после чего обыскали дом. Им удалось похитить 12 тысяч рублей и скрыться с места преступления. Спустя время мужчина смог освободиться и обратился в правоохранительные органы.

По записям с камер наблюдения оперативки установили нападавших. При обыске у них было изъято орудие преступления. На допросе они рассказали, что убедились в отсутствии камер, а похищенные деньги потратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что раскрыт путь переплавившего украденные драгоценности в слитки россиянина.

