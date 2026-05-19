15:02, 19 мая 2026

Девушка показала одежду на выходные и рассмешила пользователей сети

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @Manyshadesofjay

Танцовщица и биомедик Джей Уотсон из Чикаго, США, показала одежду на выходные и рассмешила пользователей сети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах 22-летняя девушка продемонстрировала ярко-розовый топ и сетчатые колготки. При этом данные предметы гардероба выглядели крошечными из-за сжатия материала. «Быть девушкой так смешно, потому что как это вообще может быть моим нарядом на субботу?» — указала в подписи автор поста.

Ролик набрал 2,2 миллиона просмотров. Зрители высказались об увиденном в комментариях. «Кажется, этот наряд слишком большой», «Ты взяла эти вещи в разделе "Овощи и фрукты?"», «Я подумала, это стринги», «Как, по мнению моей кошки, она выглядит, когда ее еда задерживается на 10 минут», — пошутили юзеры.

Ранее в мае студентка Северо-Западного Мичиганского колледжа с никнеймом @chloearmentor оконфузилась на выпускном из-за наряда и взорвала соцсети.

