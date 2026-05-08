09:04, 8 мая 2026

Студентка оконфузилась на выпускном из-за наряда и взорвала соцсети

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @chloearmentor

Студентка Северо-Западного мичиганского колледжа с никнеймом @chloearmentor оконфузилась на выпускном из-за наряда и взорвала соцсети. Видео появилось на ее странице в TikTok.

Сначала девушка запечатлела себя в лифте в приобретенном для торжества белом мини-платье с акцентным объемным подолом, украшенным воланами. Затем она продемонстрировала, как выходит на сцену учебного заведения в шапке и мантии выпускника, надетой поверх платья. При этом оборки на нем исказили силуэт американки. «Я думала, что пышный низ моего выпускного платья выглядит мило (...)», — указала она в подписи.

Видео набрало 12,6 миллиона просмотров, рассмешив зрителей. «Я плачу, это выглядит как полный подгузник», «Сквидвард (герой мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" — прим. «Ленты.ру»), когда съел все крабсбургеры», «Чем больше смотришь, тем смешнее становится», «Я чуть не расплакалась от смеха, боже мой!» — заявили юзеры.

В апреле пользователь Владимир Купцевич с никнеймом @davids_sson решил повторить стильный образ из Сети и рассмешил зрителей.

