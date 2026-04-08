10:43, 8 апреля 2026

Выявлен снижающий уровень холестерина полезный молочный продукт

F&F: Частое потребление чеддера повышает витамин К и снижает плохой холестерин
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jcomp / Freepik

Ежедневное употребление чеддера может улучшать обеспеченность организма витамином K и влиять на уровень холестерина. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Food & Function (F&F).

В исследовании участвовали 60 человек старше 50 лет с избыточной массой тела. В течение шести недель они ежедневно съедали по 120 граммов чеддера. Ученые сравнивали два варианта сыра: один был произведен из молока коров на пастбищном корме, другой — из молока коров на смешанном рационе. Затем исследователи оценили маркеры статуса витамина K и показатели липидного обмена.

Оказалось, что употребление чеддера сопровождалось улучшением маркеров витамина K. Это важно, поскольку витамин K участвует не только в свертывании крови, но и в регуляции состояния сосудов и костной ткани. При этом различий между двумя типами сыра по этим показателям выявлено не было, несмотря на более высокое содержание витамина K в одном из вариантов.

Дополнительно анализ показал различия в изменении липидного профиля у мужчин и женщин. У мужчин употребление сыра с более высоким содержанием витамина K было связано с ростом уровня HDL — так называемого «хорошего» холестерина. У женщин этот же вариант сыра ассоциировался со снижением общего холестерина и LDL.

Авторы отмечают, что чеддер может выступать не только источником белка и кальция, но и значимым источником витамина K2, который потенциально влияет на обмен жиров и состояние сердечно-сосудистой системы.

Ранее стало известно, что употребление жирных сыров связано с низким риском развития деменции.

