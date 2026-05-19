Шендерюк-Жидков заявил, что НАТО следует усмирить провокаторов из Литвы

НАТО следует усмирить провокаторов из Литвы и не игнорировать предупреждение президента России Владимира Путина о последствиях агрессии по отношению к Москве. Об этом заявил член Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков, его слова передает РИА Новости.

Российский сенатор прокомментировал заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса, который призвал НАТО показать силу альянса и прорваться в Калининградскую область.

«Что касается Калининграда, то наш президент уже говорил, что нападение на Калининград приведет к невиданной эскалации — и Париж, и Лондон, и Вашингтон — все почувствуют... Так что я бы на месте натовского руководства усмирил своих литовских провокаторов и не проверял слова нашего президента», — сообщил он.

Шендерюк-Жидков отметил, что за годы независимости Литвы руководить государством начали чиновники, которые открыто призывают напасть на Калининград. Российский политик подчеркнул, что «стоит подумать, а нужно ли нам такое государство и достойно ли оно иметь суверенитет».

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что высказывания с призывом к НАТО напасть на Калининградскую область мог сделать только сумасшедший. Он отметил, что в Прибалтике чиновники годами пытаются привить гражданам генетическую ненависть к России.