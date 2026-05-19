В миллионах устройств Apple нашли бракованные чипы

WSJ: Apple стала использовать бракованные процессоры в iPhone и преуспела

Корпорация Apple научилась зарабатывать миллионы долларов на бракованных процессорах. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источники издания рассказали, что Apple не утилизирует и не возвращает бракованные чипы для техники, которые ей поставляют партнеры. Вместо этого фирма устанавливает их в недорогие устройства и сильно экономит на их производстве. В том числе поэтому компания удерживает на ряд продуктов доступные цены.

В материале говорится, что для упрощенного ноутбука MacBook Neo американский IT-гигант не просит у поставщиков особые версии чипов. Вместо этого компания берет отбракованные модели. Инсайдеры подчеркнули, что Apple преуспела в том, чтобы становиться богаче фактически на мусоре — такая стратегия позволяет компании зарабатывать десятки миллионов долларов в год.

Журналисты рассказали, что Apple использует бракованные детали как минимум в пяти устройствах. Это недорогие iPhone SE, iPhone 16e и iPhone 17e, ультратонкий iPhone Air и доступный планшет iPad mini. Также оказалось, что Apple перестала утилизировать бракованное оборудование еще во времена Стива Джобса.

В январе источники WSJ рассказали, что компания Apple разочаровалась в собственном финансовом продукте Apple Card. В корпорации якобы назвали сотрудничество с Goldman Sachs, с которыми запустили карту, «неудачным браком».