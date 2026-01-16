Apple признала свой провал

WSJ: Apple разочаровалась в собственной банковской карте Apple Card

Корпорация Apple разочаровалась в собственном финансовом продукте Apple Card. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В начале года Apple заявила, что ее продукт — кредитную карту Apple Card — будет поддерживать банк JP Morgan Chase вместо Goldman Sachs. Журналисты издания поговорили с 20-ю близкими к компании источниками и выяснили, что американский IT-гигант разочаровался и признал провал своей карты.

Компания запустила продукт в 2019 году совместно с финансовым конгломератом Goldman Sachs. Спустя годы источники в Apple назвали почти 7 лет сотрудничества с банком «неудачным браком». Так, в Apple хотели, чтобы партнер одобрял почти все заявки на выдачу карты, из-за чего среди ее держателей оказалось очень много заемщиков с низким кредитным рейтингом — порядка 30 процентов.

Довольно быстро после запуска продукта Apple и Goldman Sachs начали искать повод расторгнуть договор и передать обязательства поддержки сервиса другому банку. Источники заявили, что в Goldman Sachs полагали, будто Apple затягивает процесс поиска партнера и не выполняет своих обязательств.

В итоге в качестве нового партнера был выбран JP Morgan Chase. Ожидается, что окончательный разрыв Apple с Goldman Sachs случится в течение двух лет.

