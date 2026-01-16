Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:32, 16 января 2026Наука и техника

Apple признала свой провал

WSJ: Apple разочаровалась в собственной банковской карте Apple Card
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Корпорация Apple разочаровалась в собственном финансовом продукте Apple Card. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В начале года Apple заявила, что ее продукт — кредитную карту Apple Card — будет поддерживать банк JP Morgan Chase вместо Goldman Sachs. Журналисты издания поговорили с 20-ю близкими к компании источниками и выяснили, что американский IT-гигант разочаровался и признал провал своей карты.

Компания запустила продукт в 2019 году совместно с финансовым конгломератом Goldman Sachs. Спустя годы источники в Apple назвали почти 7 лет сотрудничества с банком «неудачным браком». Так, в Apple хотели, чтобы партнер одобрял почти все заявки на выдачу карты, из-за чего среди ее держателей оказалось очень много заемщиков с низким кредитным рейтингом — порядка 30 процентов.

Довольно быстро после запуска продукта Apple и Goldman Sachs начали искать повод расторгнуть договор и передать обязательства поддержки сервиса другому банку. Источники заявили, что в Goldman Sachs полагали, будто Apple затягивает процесс поиска партнера и не выполняет своих обязательств.

В итоге в качестве нового партнера был выбран JP Morgan Chase. Ожидается, что окончательный разрыв Apple с Goldman Sachs случится в течение двух лет.

Ранее в МТС назвали Apple, Samsung и Xiaomi самыми популярными брендами смартфонов в России. По данным оператора, в 2025 году россияне купили 23,6 миллиона смартфонов на 574 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп получил вожделенную Нобелевскую премию. Но торжественность момента оказалась подпорчена

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    Женщины возмутились высказыванием об оптимальной частоте стирки бюстгальтеров

    В России высказались о предоставлении политического убежища Мадуро

    Рабочего зажало в промышленном миксере

    Женщины рассказали о неочевидных ощущениях во время оргазма

    Спрогнозировано будущее Ирана после кончины аятоллы Хаменеи

    В Госдуме высказались о блокировке Telegram

    Охранники Мадуро пожаловались на таинственные симптомы после операции США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok