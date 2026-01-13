Названы самые популярные в России бренды смартфонов

МТС: В 2025 году в России продали смартфонов более чем на полтриллиона рублей

В минувшем году в России купили 23,6 миллиона смартфонов на 574 миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на МТС.

Наиболее популярными брендами оказались Apple, Samsung и Xiaomi. В среднем за такой гаджет приходилось платить 24,3 тысячи рублей. Впрочем, больше 30 процентов всех проданных смартфонов стоили до десяти тысяч.

По продажам смартфонов в штуках лидирующие позиции заняли Xiaomi и Samsung. На них пришлось 22 и 14 процентов соответственно от общего объема продаж. При этом основная доля выручки на рынке, как и раньше, формируется за счет смартфонов бренда Apple. На них пришлось 28 процентов продаж в денежном выражении.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года корпорация Apple стала лидером рынка смартфонов. Она получила 20-процентную долю на мировом рынке. Иными словами, каждый пятый проданный в 2025 году смартфон оказался iPhone. На втором месте расположилась корейская компания Samsung, а на третьем — китайская Xiaomi.