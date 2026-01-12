Реклама

17:42, 12 января 2026

Назван самый популярный производитель смартфонов в 2025 году

CR: Каждым пятым проданным в 2025 году смартфоном оказался iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Американская корпорация Apple стала лидером рынка смартфонов по итогам 2025 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет агентства Counterpoint Research (CR).

IT-гигант из США получил 20-процентную долю на мировом рынке, то есть каждый пятый проданный в 2025 году смартфон оказался iPhone. Специалисты назвали причиной успеха Apple популярность новой линейки iPhone 17.

На второй позиции оказалась корейская компания Samsung, которая немного отстала от Apple — она получила долю в размере 19 процентов. В топ-3 попала китайская Xiaomi, закончившая год с долей в 13 процентов.

Аналитик CR Варуна Мишра заявила, что глобальные продажи смартфонов в 2025 году выросли на два процента. Это стало возможным благодаря увеличению спроса и экономическому росту на развивающихся рынках. «В начале года производители ускорили поставки, чтобы опередить введение пошлин, но к концу 2025 года эффект ослаб, и объемы поставок во втором полугодии практически не пострадали», — заметили специалисты.

По прогнозу CR, мировой рынок смартфонов снизится по итогам 2026 года на фоне дефицита памяти и роста стоимости компонентов. Кризис связан с тем, что производители полупроводников отдают предпочтение центрам обработки данных, а не гаджетам.

Ранее аналитики Counterpoint Research предсказали, что в 2026 году смартфоны подорожают примерно на семь процентов из-за развития искусственного интеллекта.

