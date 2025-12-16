Ценам на смартфоны предсказали взлет в 2026 году

CNBC: Смартфоны подорожают на 7 % из-за развития ИИ

Дефицит схем оперативной памяти, вызванный стремительным развитием искусственного интеллекта (ИИ), обернется в 2026 году серьезным подорожанием смартфонов. Это предсказали аналитики компании Counterpoint Research. Их выводы процитировал CNBC.

Предполагается, что поставки смартфонов могут упасть в следующем году на 2,1 процента, а их средняя цена вырастет на 6,9 процента.

Отмечается, что продолжающееся строительство центров обработки данных по всему миру привело к росту спроса на схемы оперативной памяти (DRAM). В этом году они уже резко подорожали, так как спрос превышает предложение. Для недорогих смартфонов стоимость комплектующих выросла на 20-30 процентов с начала года. В сегменте смартфонов среднего и высокого классов повышение оценивается в 10-15 процентов.

«Цены на память могут вырасти еще на 40 процентов ко второму кварталу 2026 года, в результате чего себестоимость компонентов увеличится на 8-15 процентов», — заявили в Counterpoint.

В начале прошлого месяца сообщалось, что с января по сентябрь 2024 года среди всех компьютерных комплектующих сильнее всего подорожала оперативная память. Ее цена выросла в годовом выражении на 22 процента, до 4240 рублей.