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11:38, 1 ноября 2024Экономика

Названы самые подорожавшие компьютерные комплектующие

«Чек Индекс»: жесткие диски в России подорожали на 11 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Nor Gal / Shutterstock / Fotodom

С января по сентябрь 2024 года из всех компьютерных комплектующих сильнее всего подорожала оперативная память, цена которой выросла в годовом выражении на 22 процента, до 4 тысяч 240 рублей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на IT-холдинг Fplus.

Видеокарты подорожали на 11,6 процента. Их средняя цена составила 36 тысяч рублей. Стоимость материнских плат выросла на 10 процентов — до 10 тысяч 700 рублей, а процессоров на восемь процентов — до 15 тысяч 600 рублей. Кроме того, подорожали клавиатуры и мыши. Первые на 14,6 процента (до 2 тысяч 160 рублей), а вторые на 13 процентов (до 1 тысячи 320 рублей).

Также издание приводит статистику, собранную аналитическим центром «Чек Индекс». По его данным, сильнее всего (за год — на 11 процентов) подорожали жесткие диски. Их медианная цена дошла до 6 тысяч 975 рублей. Цены оперативной памяти и материнских плат выросли на десять и четыре процента соответственно. Теперь за них называют цену 2 тысячи 223 и 6 тысяч 607 рублей соответственно.

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Как заявил бизнес-аналитик Fplus Артур Махлаюк, такая ситуация объясняется в первую очередь колебаниями валютных курсов, что сказалось на логистике и закупочных ценах.

В конце июля 2024 года появилась информация о том, что россияне бросились скупать компьютерные комплектующие. Спрос на процессоры вырос на 327 процентов, на материнские платы — на 263 процента, а на оперативную память — на 186 процентов. Видеокарт за шесть месяцев 2024 года продали в пять раз больше, чем в первом полугодии прошлого года.

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