Из жизни покупающих. Миллионы россиян приобретают товары в интернете. Как сэкономить и найти лучшее?

2,7 триллиона рублей — столько потратили россияне в онлайн-магазинах за первые семь месяцев 2022 года. Это на 42 процента больше, чем в прошлом году, подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). О том, как эффективнее покупать в сети, — в материале «Ленты.ру».

Онлайн-шопинг — равноценная замена традиционному

«Я почти перестала бывать в магазинах, — говорит жительница Казани Вероника. — Зачем тратить силы, когда товар можно выбрать в любое время и забрать в удобном месте? Договариваться с детьми о покупках тоже стало проще: они скидывают мне ссылки, и если я одобряю их выбор, сразу делаю заказ. А перед праздниками не надо метаться из магазина в магазин и переживать, что не найдешь нужную вещь».

Каждый третий россиянин старше 12 лет раз в день посещает интернет-магазин

Во время пандемии делать покупки в интернете стали люди всех возрастов, этому научились даже пожилые россияне, ранее не интересовавшиеся возможностями онлайн-шопинга.

120 000 интернет-магазинов в России, по данным Росстата

Благодаря интернету покупатель может заказать товар из другого города или страны. Остается только найти лучшую цену и выбрать оптимальный способ доставки.

Истории про выгоду

«Я люблю качественную обувь, но она обходится недешево, — рассказывает Андрей Самохин из Новосибирска. — Поэтому возможность сэкономить — это решающий фактор при выборе продавца. Приходится тратить время и сравнивать, но результат того стоит. Недавно я купил итальянские ботинки за полцены — удачно попал на распродажу. Но в таких случаях нужно сверяться с отзывами, чтобы не купить некачественную подделку, погнавшись за дешевизной».

Сэкономить можно не только за счет акций. Бонусные программы тоже приносят ощутимую выгоду. «Недавно заказывала себе набор кухонной посуды, — делится Татьяна Шалевич из Краснодара. — Давно мечтала о таких сковородках и кастрюлях. Показала сестре, главному кулинару семьи, а та расстроилась: говорит, что же ты со мной не посоветовалась, у меня в этом магазине большая скидка, могла бы прилично сэкономить. В следующий раз будем кооперироваться».

Онлайн-продавцы открывают много возможностей постоянным покупателям: кешбэк, промокоды, накопительные программы

«Многие не любят подписываться на уведомления от интернет-продавцов, и зря, — говорит Валентина Азаматова из Мурманска. — Благодаря им я постоянно экономлю, покупая по акциям все, что нужно. Я подписана на три десятка компаний, от продуктовых магазинов и аптек до зоомагазинов и книжных, на все большие маркетплейсы. Удобно узнавать о том, что любимые товары подешевели».

Четкий выбор

Порой цена отходит на второй план, если ищешь что-то особенное. Антон Краснов из Перми рассказал, как выбирал в подарок для бабушки самовар ручной работы. «Сначала я прошелся по антикварным магазинам. Там скудный выбор, а цены заоблачные, — вспоминает Антон. — Но это же не предмет роскоши, не яйцо работы Фаберже — просто самовар, из каких пили чай наши предки. В интернете нашел предприятие в Туле, на родине самоваров, и там купил по приемлемой цене то, что хотел. Бабушка очень радовалась, сказала, что самовар такой же, как был в ее детстве».

Фото: Shutterstock

Лайфхаком, как найти в интернете вещь нужного размера, если в продаже осталось мало вариантов, поделилась Камилла Хусаинова из Елабуги. «Я постоянно покупаю одежду и обувь и себе, и маме, еще подругам и их детям в подарок. Порой бывает, что на популярных площадках нет модели нужного размера. Тогда можно посмотреть в описании товара артикул и через поисковик найти все места, где такой товар есть. Мне самой этот способ подсказали, когда я сбилась с ног, разыскивая конкретную модель детских тапочек в виде единорожков, которые пообещала подарить любимой племяннице. Одну пару мне тогда все-таки удалось найти, и я сдержала свое обещание», — отметила Камилла.

Точка доступа

Практически любой покупатель, где бы он ни жил, может забрать товар, купленный через интернет, в шаговой доступности. В России почти нет таких мест, где поблизости не было бы почтового отделения — их в стране 38 тысяч, и в любое можно заказать доставку онлайн-покупки.

Жителям небольших или отдаленных городов интернет открывает широкие возможности шопинга. Практически каждый онлайн-магазин может доставить товар Почтой России, поэтому в любом уголке страны можно купить нужные вещи и получить их рядом с домом.

У нас в Надыме выбор товаров небогатый, многое приходится заказывать в других городах: одежду, обувь, развивающие игры детям, редкие специи, косметику. Конечно, проще всего выбрать товары на маркетплейсе, но у них не так много пунктов выдачи, намного ближе почта, поэтому я стараюсь покупать напрямую в магазинах, которые доставляют через Почту России. С нашим климатом, когда по полгода мороз под тридцать и больше, близость к дому — это решающий момент Ирина Стрелецкая жительница Надыма, ЯНАО

У жителя небольшого города Арсеньев в Приморском крае Анвара Мухаметова другая причина выбирать доставку Почтой России. По его словам, в его городе, кроме Почты, практически негде получить заказанный в онлайн-магазине товар.

В небольших населенных пунктах удобство покупок в интернете ценят не меньше, чем в мегаполисах. По величине среднего чека онлайн-покупок в Топ-10 в 2021 году вошли: Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край, Республика Ингушетия, Сахалинская область, Республика Алтай, Московская область, Республика Татарстан. Москва занимает в этом списке только 22-е место, а Санкт-Петербург — 25-е.

Цифровой комфорт

Благодаря цифровым сервисам процесс получения покупок из онлайн-магазинов становится все проще и удобнее. Особенно популярно отслеживание доставки. Например, у Почты России по трек-номеру отправления можно видеть все этапы доставки, начиная с момента поступления информации о посылке в систему.

Фото: Почта России

Получателю посылки приходят уведомления обо всем, что с ней происходит: вот она прошла обработку и сортировку, передана перевозчику, прибыла в пункт назначения. Также оповещения о статусе можно получать в виде СМС, push-уведомлений или по электронной почте. Покупателю виден весь процесс доставки, что помогает заранее спланировать получение посылки.

Еще один удобный сервис — предварительная онлайн-запись в почтовое отделение на определенное время, чтобы не стоять в очереди. Проще всего это сделать через мобильное приложение, но можно и на сайте Почты России.

«Когда на почте появилась услуга предварительной записи, я ее тут же протестировала, — поделилась Виктория Кудревич из города Пушкино Московской области. — Честно говоря, были некоторые сомнения в эффективности и корректности работы этого сервиса. Знаете, так бывает, что записался, пришел вовремя, а либо сотрудники что-то не поняли, либо система еще не работает, и в итоге одно сплошное разочарование. Но все сработало отлично, и сейчас я хожу на почту только по предварительной записи. У меня сын первоклассник, я работаю из дома, поэтому привыкла планировать свой день по минутам. Плюс для меня — это еще и вопрос самодисциплины: если записалась, нужно идти. Поэтому, как только вижу, что моя посылка ожидает меня на почте, сразу записываюсь на удобное время и спокойно забираю все свои отправления».

Самовывоз покупок из онлайн-магазинов удобен еще и тем, что если самому покупателю некогда идти за посылкой, это может сделать за него другой человек. В последнее время онлайн-продавцы ужесточают правила получения посылок, просто по номеру телефона заказ уже не выдадут, нужен штрих-код или номер заказа.

Удобный цифровой сервис предлагает и Почта России. В мобильном приложении и на сайте компании можно оформить простую электронную подпись (ПЭП). После ее однократной верификации в почтовом отделении или на Госуслугах больше не нужно показывать паспорт, забирая свой заказ. С ее помощью онлайн можно выпустить электронную доверенность на своего знакомого



Для этого ПЭП должна быть подключена и у вас, и у того, кому вы хотите поручить получать посылки и другие отправления. Доверенность можно оформить как на одного, так и на нескольких человек и в любой момент отменить ее.

«Для нашей семьи электронная доверенность стала просто находкой, — поделилась своим опытом москвичка Наталья Найденова. — Моя дочь много работает и часто бывает в командировках, а услугами Почты России пользуется постоянно: заказывает детям игрушки и одежду, а себе и мне — косметику и утварь для дома. Я пенсионерка, и мне удобно ходить на почту в любое время, а в нашем отделении еще и ремонт сделали, да и операторы очень отзывчивые. Дочка оформила на меня электронную доверенность, и когда ей приходят посылки, я иду в отделение, сообщаю номер посылки, девочки присылают мне СМС с кодом, я им его называю и все — посылка у меня».

Кроме того, оформив ПЭП, можно получать отправления по СМС-коду, и уже не надо будет заполнять бумажные извещения и показывать паспорт. При получении в отделении посылки или заказного письма вы просто называете свою фамилию или номер отправления и номер телефона, указанный при регистрации на сайте или в мобильном приложении. На этот номер для подтверждения получателя придет СМС с кодом, который надо назвать оператору, чтобы получить отправление.

Продавцу на заметку

С ростом популярности хендмейда — товаров ручной работы — для многих мастеров походы на почту стали частью их бизнеса. Особенно часто приходится отправлять посылки перед праздниками, когда резко возрастает спрос на подарки. Да и многие другие предприниматели оценили удобство почты.

Цифровые сервисы Почты России позволяют максимально упростить процесс отправки заказов. Оформить и оплатить посылку можно на сайте или в мобильном приложении, а в отделении только упаковать, если нужно, и сдать

Причем теперь для этого не нужны индекс и адрес, можно оформить отправление просто по номеру телефона получателя, если у него подключен такой цифровой сервис Почты России. Посылку доставят в ближайшее отделение к дому, указанному в профиле получателя в мобильном приложении или личном кабинете на сайте.

Своими впечатлениями делится один из таких постоянных клиентов Почты России — Алина Белоусова из Энгельса Саратовской области. Она десять лет ведет экологически-художественный проект Digitalina — делает украшения, одежду и декоративные предметы из материнских плат, транзисторов и других электронных компонентов старых компьютеров. Ее покупатели живут по всей России, самые дальние точки — Красноярск и Магадан.

За последние годы в работе почты произошли заметные изменения к лучшему. Теперь я просто прихожу в отделение, оставляю оператору посылки и ухожу. А через несколько дней заказы уже у покупателей Алина Белоусова город Энгельс Саратовской области

Алина вспоминает, что в начале работы начиталась много страшилок про работу почты — например, что посылки часто теряют, а срок доставки может быть непредсказуемо долгим. По ее словам, сама она с таким ни разу не сталкивалась.

Постоянные клиенты Почты России оценили не только удобство ее цифровых сервисов, но и возможность сэкономить благодаря бонусной программе, когда отправитель получает пять процентов от стоимости отправки на специальный бонусный счет. В дальнейшем бонусами можно оплатить пересылку практически полностью, заплатив всего один рубль.

«Я компьютерный энтузиаст, часто покупаю и отправляю комплектующие для своих устройств, — рассказал Антон Ермашов из Братска Иркутской области. — Поначалу казалось, что баллы накапливаются медленно, и мне придется с завидной регулярностью отправлять посылки, чтобы накопить хоть на одну отправку. В месяц у меня бывает 12-15 отправок, вот за сентябрь вышло уже 267,9 бонуса».

СОВЕТЫ ОНЛАЙН-ПОКУПАТЕЛЯМ • Чтобы не тратить время на поиск нужного товара по разным онлайн-магазинам, начните с обычного поиска в интернете: наберите точное название, марку, производителя, и вы сразу увидите, на каких площадках этот товар есть в продаже. • Изучите предложения разных торговых площадок, чтобы выбрать лучшую цену. • Изучайте отзывы покупателей, если вы впервые берете тот или иной товар: по ним вы сможете оценить его особенности и качество. • Если вы нашли товар по непривычно низкой цене, особенно если это дорогой товар, отзывы покупателей помогут вам понять, можно ли доверять продавцу. Возможно, он предлагает подделку низкого качества. • Не отказывайтесь от подписки на рекламные уведомления маркетплейсов и онлайн-магазинов, благодаря им вы будете узнавать о скидках. Многие магазины хранят данные о ваших предпочтениях и адресно уведомляют о снижении цен на товары, которые вы часто покупаете, а также напоминают, что пора пополнить запасы. • Не забывайте просматривать уведомления об акциях магазинов. В них не только сообщается о скидках, но и могут быть персональные промокоды постоянным покупателям. • Обращайте внимания на бонусные программы, так вы можете получить персональную скидку или другой бонус, например, бесплатную доставку. • Если вы не можете найти на привычных онлайн-площадках нужный вам товар конкретной марки, модели или размера, найдите его описание, скопируйте артикул и подберите через систему поиска все места, где такой товар есть в продаже. • Если вы не смогли найти нужный товар, например, выбранную модель обуви нужного размера, почти все онлайн-магазины позволяют подписаться на отсутствующий товар и присылают уведомление, если он появляется в продаже. • Оформляя доставку, оцените совокупность всех значимых условий: цена, близость точки к дому, срок, возможность сэкономить с помощью бонусов и льгот. • Используйте цифровые сервисы, чтобы получение покупки из онлайн-магазина было для вас максимально удобным. Трекинг позволяет отслеживать этапы доставки, чтобы точно узнать, когда ее можно будет забрать. Предварительная запись на получение посылки на почте избавит вас от ожидания в очереди. Электронная доверенность, оформленная через мобильное приложение или сайт Почты России, позволит вам поручить забрать посылку любому другому человеку без документов.



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