Спрос на комплектующие для компьютеров взлетел в несколько раз

«Известия»: спрос на комплектующие для ПК вырос в России почти в пять раз

В России спрос на процессоры вырос на 327 процентов, на материнские платы — на 263 процента, а на оперативную память — на 186 процентов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на маркетплейсы.

В целом спрос на комплектующие увеличился в 1,8-5 раз. В частности, это касается видеокарт. За шесть месяцев 2024 года их продали в пять раз больше, чем в первом полугодии 2023-го. В «М.Видео-Эльдорадо» спрос на видеокарты вырос в денежном выражении на 233 процента, если сравнивать первые полугодия 2023 и 2024 годов.

В «Ситилинке» заявили, что по количеству заказов лидерами остаются три группы товаров: SSD-накопители, модули памяти и устройства охлаждения. С января по июнь число заказов оперативной памяти увеличилось в годовом выражении на 20 процентов, а кулеров — на 15 процентов.

Ранее эксперты посоветовали пользователям собирать ПК из энергоэффективных комплектующих. Особое внимание стоит уделить блоку питания, который имеет высокий коэффициент полезного действия. Такая техника помечена специальной маркировкой — 80 Plus Bronze, Silver, Gold или Platinum.

Кроме того, специалисты предупреждают, что неестественное поведение компьютера может указывать на заражение вирусами. Главным признаком будет предупреждение от систем защиты или антивирусов. Если такие уведомления возникли, то пользователь должен полностью проверить устройство.