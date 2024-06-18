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11:09, 18 июня 2024Наука и техника

Названы признаки зараженного компьютера

PCWorld: взломанный ПК выделяется низкой производительностью и веб-камерой

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Неестественное поведение компьютера может указывать на то, что он заражен вирусами. Об этом сообщает издание PCWorld.

По словам специалистов медиа, главным признаком зараженного вирусом ПК является предупреждение от систем защиты или антивирусов. Если подобные уведомления появляются, то пользователь должен провести полную проверку устройства. Также на многих взломанных компьютерах может быть активна веб-камера — без ведома пользователя.

Крайне часто на взломанных устройствах в фоновом режиме начинают работать удаленно загруженные программы, из-за чего их производительность снижается. «Например, вредоносное ПО для майнинга криптовалюты может использовать все ресурсы вашего процессора и видеокарты», — объяснили журналисты.

Еще одним признаком взломанного ПК могут быть вылетающие или зависающие программы. Также владельцам устройств стоит настороженно относиться к внезапному появлению окон или приложений, которые они не устанавливали и не вызывали. Кроме того, вирусы могут устанавливать различные расширения и отправлять электронную почту от имени пользователя.

Ранее в корпорации Microsoft заявили, что компьютеры на базе Windows 10 21H2 нуждаются в срочном обновлении. Пользователи смогут установить версию 22H2 или обновиться до Windows 11.

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      Андрей Ставицкий
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