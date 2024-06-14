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18:15, 14 июня 2024Наука и техника

ПК на Windows 10 принудительно обновят

Microsoft принудительно обновит ПК на Windows 10 до версии 22H2

Фото: Unsplash

В корпорации Microsoft заявили, что компьютеры на базе Windows 10 21H2 нуждаются в срочном обновлении. Об этом сообщается на портале поддержки пользователей Windows.

В компании заметили, что Windows 10 версии 21H2 достигла окончания статуса обслуживания. Впервые об этом в Microsoft сообщили около месяца назад, разослав пользователям уведомления. Специалисты корпорации отметили, что запускают процесс удаленного автоматического обновления всех ПК до версии 22H2 на базе устаревшей ОС.

«Чтобы обеспечить вашу защиту и продуктивность, "Центр обновления Windows" автоматически инициирует обновление функций для устройств на базе Windows 10», — заявили инженеры Microsoft. По их словам, обновление будет иметь принудительный характер. Однако корпоративные компьютеры, находящиеся под индивидуальным управлением системных администраторов, обновлять не будут.

«Переход на Windows 10 версии 22H2 обеспечивает поддержку вашего устройства и получение ежемесячных обновлений, которые имеют решающее значение для безопасности и здоровья экосистемы», — заключили в компании. Также в Microsoft в очередной раз предложили пользователям рассмотреть возможность обновления компьютера до Windows 11.

Ранее в корпорации Microsoft объяснили, зачем пользователям Windows нужно заводить интернет-аккаунт. По словам специалистов, это необходимо, чтобы синхронизировать данные между несколькими устройствами.

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      Андрей Ставицкий
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