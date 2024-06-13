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20:58, 13 июня 2024Наука и техника

Необходимость создания аккаунта Microsoft в Windows объяснили

Microsoft призвала завести аккаунт для Windows ради синхронизации и безопасности

Фото: Mario Hommes / Globallookpress.com

В корпорации Microsoft объяснили, зачем пользователям Windows нужно заводить интернет-аккаунт. На это обратило внимание издание Neowin.

Журналисты медиа заметили, что специалисты Microsoft обновили сайт, посвященный рекомендациям использования Windows. В том числе, в компании призвали пользователей завести учетную запись Microsoft и назвали преимущества такого шага.

В настоящий момент пользователь ОС может выбрать, каким образом он будет работать с Windows — посредством связанной с интернетом учетной записи Microsoft или локального аккаунта, не передающего данные в сеть. В корпорации заявили, что интернет-запись необходимо создать ради быстрой синхронизации данных на нескольких устройствах и большего уровня безопасности.

«Когда вы включаете свой компьютер с учетной записью Microsoft, вы подключаетесь к облачной службе, и ваши настройки и файлы могут синхронизироваться на различных устройствах», — отметили представители компании. При этом пользователи Windows, отметили журналисты Neowin, не очень охотно переходят на учетную запись Windows, предпочитая ее локальному аккаунту.

В конце апреля стало известно, что корпорация Microsoft начала требовать от пользователей Windows 10 завести аккаунт учетной записи в интернете. Пока Microsoft не заставляет потребителей создавать профили, но настоятельно просит сделать это.

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      Андрей Ставицкий
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