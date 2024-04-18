От пользователей Windows 10 потребовали завести аккаунт Microsoft

Пользователям Windows 10 настоятельно предложили завести аккаунт Microsoft

Корпорация Microsoft начала требовать от пользователей Windows 10 завести аккаунт учетной записи в интернете. Об этом сообщает издание Neowin.

На соответствующий баннер в настройках ОС, возникший в одном из последних обновлений, обратили внимание пользователи. Windows 10 может потребовать от владельцев компьютеров, которые не имеют учетной записи Microsoft, завести ее.

По словам журналистов Neowin, многие пользователи ОС Windows не любят заводить аккаунт Microsoft в интернете — в этом случае они довольствуются локальной учетной записью. Пока Microsoft не заставляет потребителей создавать профили, но настоятельно просит сделать это. В компании уточняют, что учетная запись в интернете позволяет синхронизировать и сохранить личные данные.

Для отключения рекламы нужно зайти в настройки Windows, перейти в раздел «Конфиденциальность» и перевести ползунок напротив пункта «Показывать предлагаемый контент в приложении "Настройки"» в неактивное положение. Авторы Neowin напомнили, что актуальную ОС Windows 11 нельзя установить без создания аккаунта Microsoft, но ограничение можно обойти специальной командой.

В конце февраля предприниматель Илон Маск раскритиковал компьютеры на Windows из-за сложной процедуры настройки. По его словам, при установке система начала требовать его завести аккаунт Microsoft, чего раньше не было.