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16:57, 26 февраля 2024Наука и техника

Илон Маск раскритиковал компьютеры на Windows

Илон Маск пожаловался, что ПК нельзя использовать без учетной записи Microsoft

Фото: Grzegorz Wajda / Globallookpress.com

Предприниматель Илон Маск раскритиковал компьютеры на Windows из-за сложной процедуры настройки. Об этом миллиардер рассказал в своей соцсети X.

По словам Маска, он приобрел новый ноутбук, но не смог сразу начать пользоваться им: «Я не могу начать работать, пока я не создам учетную запись Microsoft», — пожаловался глава Tesla и SpaceX. Маск посетовал, что после создания аккаунта искусственный интеллект (ИИ) Microsoft получит доступ к его данным. «Раньше была возможность пропустить создание учетной записи Microsoft. Вы тоже с этим сталкиваетесь?» — спросил у подписчиков автор.

Пользователи X возразили, что при настройке компьютера можно пропустить вариант создания аккаунта Microsoft. Маск отреагировал, что возможность создания локальной учетной записи есть при установке Windows без интернета, однако затем система все равно предложит активировать аккаунт. «Это не круто со стороны Microsoft», — подытожил Маск.

«Согласен, это раздражает. Свобода и легкость выбора в этом плане важны», — согласился с предпринимателем пользователь Lex Fridman. «Билл Гейтс любит навязывать людям что-то без их согласия», — отметил автор под ником Luke Rudkowski, намекая на основателя Microsoft.

В середине февраля американская компания Google начала переманивать пользователей старых ПК, которые не поддерживают установку актуальной Windows. Соответствующие рекламу с ChromeOS обнаружили в интернете.

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      Андрей Ставицкий
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