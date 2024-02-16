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09:04, 16 февраля 2024Наука и техника

Пользователям старых ПК предложили альтернативу Windows

Google предложила свою ОС пользователям ПК, которые не поддерживают Windows 11

Фото: Martin Martz / Unsplash

Американская компания Google начала переманивать пользователей старых ПК, которые не поддерживают установку актуальной Windows. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты обратили внимание на рекламу Google, в которой корпорация предложила пользователям Windows перейти на ChromeOS Flex. Это упрощенная бесплатная операционная система, которая не требует значительных ресурсов ПК.

В корпорации отметили, что их операционная система на 19 процентов более энергоэффективна, чем ОС от Microsoft. Также Google обещает поддерживать альтернативную Windows систему обновлениями и патчами безопасности в течение долгого срока времени.

По словам журналистов, Google использует слабые места конкурента. Так, Microsoft скоро прекратит поддержку Windows 10 обновлениям, а для установки Windows 11 многие компьютеры на рынке не отвечают минимальным системным требованиям. Напротив, ChromeOS Flex поддерживает практически любой процессор Intel и AMD, требует 4 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт свободного пространства на диске.

В середине февраля корпорация Microsoft начала новую рекламную кампанию по продвижению Windows 11. В рекламных материалах говорится, что новую ОС легко установить, а также она безопаснее старых операционных систем.

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      Андрей Ставицкий
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