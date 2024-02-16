Пользователям старых ПК предложили альтернативу Windows

Google предложила свою ОС пользователям ПК, которые не поддерживают Windows 11

Американская компания Google начала переманивать пользователей старых ПК, которые не поддерживают установку актуальной Windows. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты обратили внимание на рекламу Google, в которой корпорация предложила пользователям Windows перейти на ChromeOS Flex. Это упрощенная бесплатная операционная система, которая не требует значительных ресурсов ПК.

В корпорации отметили, что их операционная система на 19 процентов более энергоэффективна, чем ОС от Microsoft. Также Google обещает поддерживать альтернативную Windows систему обновлениями и патчами безопасности в течение долгого срока времени.

По словам журналистов, Google использует слабые места конкурента. Так, Microsoft скоро прекратит поддержку Windows 10 обновлениям, а для установки Windows 11 многие компьютеры на рынке не отвечают минимальным системным требованиям. Напротив, ChromeOS Flex поддерживает практически любой процессор Intel и AMD, требует 4 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт свободного пространства на диске.

В середине февраля корпорация Microsoft начала новую рекламную кампанию по продвижению Windows 11. В рекламных материалах говорится, что новую ОС легко установить, а также она безопаснее старых операционных систем.