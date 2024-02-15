Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 15 февраля 2024Наука и техника

Microsoft нашла новые аргументы для перехода на Windows 11

Neowin: в Microsoft заявили, что Windows 11 легко установить и она безопасна

Фото: Unsplash

Компания Microsoft начала новую рекламную кампанию по продвижению Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа обратили внимание на рекламные баннеры и ролики, которые появились в сети. По словам авторов, в них разработчики нашли новые аргументы для перехода с Windows 10 на Windows 11. В первую очередь в Microsoft заявили, что новую ОС легко установить — для этого нужно лишь запустить процесс установки в настройках системы.

Также в корпорации заметили, что ОС нового поколения безопаснее, чем Windows 10, так как для нее выходят актуальные патчи. Кроме того, многие элементы системы были обновлены и улучшены — например, меню «Пуск», встроенный в систему файловый менеджер «Проводник» и другие сервисы.

По словам журналистов, раньше в Microsoft использовали другие аргументы для того, чтобы завлечь пользователей. Так, перед выходом ОС в компании отмечали, что система позволит эффективно использовать возможности ПК, спустя пару месяцев в рекламе говорилось о повышении производительности.

Ранее стало известно, что компания Microsoft ограничит работу актуальной ОС Windows на старых компьютерах. По словам журналистов Windows Central, систему нельзя будет запускать на ПК, которые оснащены процессорами, выпущенными больше 15 лет назад.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Бар и ночной клуб сгорели при пожаре в здании «Известий» в Москве

      Россияне назвали главную при оценке собеседника деталь

      Рост курса биткоина объяснили

      Девушка рассказала о неожиданном последствии секса втроем

      Сын Трампа сделал вывод о Байдене после слов Путина

      Посол России в Канале прокомментировал арест Ан-124

      Площадь пожара в центре Москвы выросла почти вдвое

      В России назвали арест Ан-124 «Руслан» в Канаде пиратством

      В ЕС призвали компенсировать фермерам убытки из-за поставок с Украины

      В США один человек погиб в ходе стрельбы после парада Супербоула

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше