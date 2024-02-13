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12:19, 13 февраля 2024Наука и техника

Компьютеры старше 15 лет отрезали от Windows 11

Windows Central: новая версия Windows 11 не будет работать на старых ПК

Фото: Caspar Camille Rubin / Unsplash

Компания Microsoft ограничит работу актуальной ОС Windows на старых компьютерах. Об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты медиа выяснили, что в будущем глобальном обновлении 24H2 не будет поддержки процессоров, не поддерживающих параметр POPCNT. По словам авторов, это скрытая особенность чипов, о которой не знают многие пользователи компьютеров.

Фактически Microsoft отрежет часть ПК от новой версии Windows — судя по всему, ОС не будет работать с процессорами старше 15 лет. К ним относятся такие популярные серии, как Intel Core 2 Duo и AMD Barcelona. «Некоторые пользователи будут вынуждены обновить свои девайсы, несмотря на то, что они сохраняют функциональность», — отметили журналисты.

Также в материале говорится, что в настройках Windows сложно посмотерть спецификации конкретного процессора и выяснить, будет ли он соответствовать минимальным системным требованиям. Авторы Windows Central заметили, что до выхода обновления Windows 11 в сети стали появляться созданные энтузиастами утилиты, которые проверяют чипы на наличие параметра POPCNT.

В начале февраля компания Microsoft анонсировала выпуск большого обновления Windows 11. Из-за выхода апдейта релиз Windows 12 будет перенесен.

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      Андрей Ставицкий
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