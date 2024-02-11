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04:28, 11 февраля 2024Наука и техника

Microsoft отказалась от выпуска Windows 12

Microsoft анонсировала выпуск глобального обновления Windows 11 24H2

Фото: Unsplash

Компания Microsoft анонсировала выпуск большого обновления Windows 11. Об этом сообщает издание Android Authority.

Информацию об этом специалисты обнаружили в журнале изменений сборки Windows 11 Insider Preview. В нем говорится, что 24H2 окажется следующим крупным ежегодным обновлением, которое выйдет для Windows 12.

По словам журналистов медиа, это может с большой долей вероятности означать, что Microsoft отказалась от выпуска Windows 12 в 2024 году. Авторы полагают, что корпорация не будет выпускать два крупных апдейта — обновление Windows 11 и новое поколение ОС — в один год. Также в Microsoft подчеркнули, что корпорация планирует и дальше выпускать по одному глобальному обновлению для собственной операционной системы в год.

В материалах Windows 11 24H2 говорится, что обновление будет включать поддержку запуска команд sudo, переработанное приложение с настройками системы, больше новых контекстных команд помощника с искусственным интеллектом (ИИ) Microsoft Copilot.

В начале февраля журналисты издания Windows Latest выяснили, что следующее крупное обновление Windows появится осенью. Вероятнее всего, выход Windows 12 отложат на будущее.

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      Андрей Ставицкий
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