Эффективность российской «Гарпии» повысили

Российский дрон «Гарпия-А1» получил новый модуль «Комета»

Российский дрон-камикадзе «Гарпия-А1» получил новый модуль приема спутниковых данных «Комета», который повысит эффективность аппарата. Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

В сообщении обратили внимание на фрагменты «Гарпии», которую использовали в ходе ударов по объектам в Одесской области. Противник утверждает, что аппарат новой серии «КК» получил 16-канальный модуль «Комета-М16». Подобное изделие ранее находили в обломках универсальных межвидовых планирующих боеприпасов УМПБ-5.

Отмечается, что «Гарпии» прошлой серии оснащали 12-канальным модулем «Комета-М12». Эти изделия используют несколько приемников для сравнения углов и силы поступающих сигналов. Полученная информация позволяет отделить настоящие сигналы от помех.

О первых эпизодах применения «Гарпий-А1» стало известно в 2023 году. Аппарат с поршневым двигателем и треугольным крылом похож на «Герани». При этом он отличается улучшенными летными характеристиками и увеличенной боевой частью. Дальность полета «Гарпии» оценивают в 1500 километров.

В сентябре стало известно, что «Герани-2» начали оснащать увеличенной осколочно-фугасной боевой частью весом 90 килограммов вместо прежних 50. При этом дальность полета уменьшилась до 1200 километров.