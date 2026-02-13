Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:43, 13 февраля 2026Наука и техника

Эффективность российской «Гарпии» повысили

Российский дрон «Гарпия-А1» получил новый модуль «Комета»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российский дрон-камикадзе «Гарпия-А1» получил новый модуль приема спутниковых данных «Комета», который повысит эффективность аппарата. Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

В сообщении обратили внимание на фрагменты «Гарпии», которую использовали в ходе ударов по объектам в Одесской области. Противник утверждает, что аппарат новой серии «КК» получил 16-канальный модуль «Комета-М16». Подобное изделие ранее находили в обломках универсальных межвидовых планирующих боеприпасов УМПБ-5.

Отмечается, что «Гарпии» прошлой серии оснащали 12-канальным модулем «Комета-М12». Эти изделия используют несколько приемников для сравнения углов и силы поступающих сигналов. Полученная информация позволяет отделить настоящие сигналы от помех.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025

О первых эпизодах применения «Гарпий-А1» стало известно в 2023 году. Аппарат с поршневым двигателем и треугольным крылом похож на «Герани». При этом он отличается улучшенными летными характеристиками и увеличенной боевой частью. Дальность полета «Гарпии» оценивают в 1500 километров.

В сентябре стало известно, что «Герани-2» начали оснащать увеличенной осколочно-фугасной боевой частью весом 90 килограммов вместо прежних 50. При этом дальность полета уменьшилась до 1200 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Москвы и Киева переезжают в Европу. Российскую делегацию возглавит чиновник, который бесит украинских переговорщиков

    Умер один из главных биографов Путина. Какие тайны характера и секреты власти президента он раскрыл в своих книгах

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Производителя электрокаров признали поддерживающим армию

    В РПЦ призвали оградить школьников от одной народной традиции

    Неожиданный выбор костюмов Тимоти Шаламе в пресс-туре «Марти Великолепного» объяснили

    Названы главные критерии для оценки машины на тест-драйве

    В ВСУ прокомментировали планы масштабного контрнаступления в Запорожье

    Открыт механизм защиты костей от остеопороза

    Собчак обратилась к Мизулиной из-за ситуации с Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok