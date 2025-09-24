Наука и техника
Российская «Герань-2» получила утяжеленную боевую часть

Российский дрон «Герань-2» получил утяжеленную осколочно-фугасную боевую часть
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский дрон-камикадзе «Герань-2» получил утяжеленную осколочно-фугасную боевую часть массой 90 килограммов вместо прежних 50. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По данным издания, ценой вопроса стало уменьшение дальности беспилотника с 1800 километров до 1200. «Однако и этого будет достаточно, чтобы отрабатывать ближний тыл в центральной Украине», — говорится в публикации.

Преимуществами дрона с утяжеленной боевой частью называются более высокая энергия и давление от производимого взрыва, а также большая вероятность детонации складов боеприпасов противника.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что в России налажено потоковое производство двигателей для беспилотников.

В августе обозреватель американского журнала The National Interest Ставрос Атламазоглу заметил, что Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции придерживаются двухвекторной стратегии применения беспилотных летательных аппаратов.

