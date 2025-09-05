В России наладили потоковое производство двигателей для дронов

Чемезов: В России налажено потоковое производство двигателей для беспилотников

В России налажено потоковое производство двигателей для беспилотников. Об этом ТАСС заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Отвечая на соответствующий вопрос, он прямо указал, что сборка в стране моторов для дронов поставлена на поток. «Уже сейчас делаем», — уточнил топ-менеджер.

В свою очередь, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале пошутил, что в России также налажена потоковая отправка беспилотников, намекая на массовые удары дронами-камикадзе по объектам на Украине.

Ранее генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев подтвердил, что российский производитель ежемесячно выпускает тысячи дронов-камикадзе «Герань-2». «Это самый большой завод в мире по производству ударных беспилотников и самый секретный. (…) В свое время был план производить несколько тысяч "Гераней", сейчас мы производим в девять раз больше, нежели планировалось», — сказал он.