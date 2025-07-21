Раскрыты темпы производства «Гераней»

Гендиректор «Алабуги»: В России выпускают тысячи дронов-камикадзе «Герань-2»

Российский производитель выпускает тысячи дронов-камикадзе «Герань-2». Темпы производства беспилотников раскрыл генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев в эфире программы «Военная приемка».

«Это самый большой завод в мире по производству ударных беспилотников и самый секретный. (…) В свое время был план производить несколько тысяч "Гераней", сейчас мы производим в девять раз больше, нежели планировалось», — сказал гендиректор.

«Герань-2» построена по аэродинамической схеме «бесхвостка». Аппарат длиной около трех метров несет боевую часть весом до 90 килограммов. Беспилотник оснащен двигателем внутреннего сгорания мощностью 50 лошадиных сил, который обеспечивает скорость до 170 километров в час.

В июне западное издание Military Watch Magazine отметило, что с 2023 года производство российских дронов «Герань-2» выросло более чем на порядок.