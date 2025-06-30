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10:29, 30 июня 2025Наука и техника

На Западе поразились масштабам производства российских «Гераней»

MWM: Производство дронов «Герань-2» с 2023 года выросло более чем на порядок
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Производство российских дронов-камикадзе« Герань-2» с 2023 года выросло более чем на порядок. Масштабам выпуска беспилотников поразилось западное издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации отмечается, что ежедневное производство дронов «Герань-2» выросло с 300 единиц в месяц с 2023 году до 100 в день в настоящее время. «При этом российская промышленность находится на пути к тому, чтобы иметь возможность производить до 500 аппаратов в день», — уверяет издание.

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Ранее Telegram-канал «Военная хроника» допустил, что дроны-камикадзе «Герань-2», которые используют для поражения наземных целей, можно вооружить ракетами класса «воздух-воздух».

Также в июне Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что Вооруженные силы России начали применять в зоне специальной военной операции дроны-камикадзе «Герань-2» новой модификации.

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