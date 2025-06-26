«Герани» предложили вооружить ракетами

«Военная хроника»: Дроны «Герань-2» можно вооружить ракетами «воздух-воздух»

Российские дроны-камикадзе «Герань-2», которые используют для поражения наземных целей, можно вооружить ракетами класса «воздух-воздух». С таким предложением выступил Telegram-канал «Военная хроника».

Автор допустил, что «Герани» можно превратить в носителей авиационных средств поражения, вроде ракет малой дальности Р-60М.

«Сторонники этой идеи считают, что раз ВСУ применяют истребители (в частности, F-16) как средство борьбы с дронами-камикадзе на подлетах к столице и критической инфраструктуре, то в этих условиях даже гипотетическая угроза, что дрон может нанести ответный удар, радикально меняет поведение и стоимость операций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дрону-истребителю потребуется система, которая интегрирует тепловую головку самонаведения ракеты в контур управления беспилотника. Канал подчеркнул, что возможное уничтожение одного F-16 оправдает постройку сотен таких дронов.

Ранее в июне американское издание Forbes писало, что «Герань-2» неоднократно модернизировали за время специальной военной операции. Аппараты получили помехозащищенную систему навигации и дополнительную защиту двигателя. В арсенал дронов входят различные боевые части, включая термобарические.