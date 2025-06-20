В США оценили модернизацию российских «Гераней»

Forbes: Дроны-камикадзе «Герань-2» получили защиту моторного отсека

Дроны-камикадзе «Герань-2», которые Вооруженные силы России применяют в ходе спецоперации, регулярно модернизируют. Эволюцию беспилотника оценили в публикации американского издания Forbes.

Отмечается, что базовая версия «Герани» — это простая конструкция, однако регулярные усовершенствования повышают ее эффективность. Беспилотники получили черное покрытие, которое снижает их заметность, и защищенную от помех систему навигации. Также «Герани» начали оснащать термобарическими боевыми частями.

«Также появились другие обновления оборудования. Согласно одному неподтвержденному украинскому сообщению от командира мобильной группы ПВО, которому поручено перехватывать дроны, некоторые из них («Гераней» — прим. «Ленты ру») теперь бронированы», — говорится в материале. Как пишет издание, моторный отсек «Гераней» защитили броневыми листами, а топливные баки перенесли с крыльев в среднюю часть корпуса. Поэтому попадания в крыло недостаточно для сбития беспилотника.

Ранее в июне стало известно, что Вооруженные силы России начали применять новую версию «Герани-2» с системой прямого радиоуправления и камерой в зоне специальной военной операции.