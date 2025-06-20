Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:05, 20 июня 2025Наука и техника

В США оценили модернизацию российских «Гераней»

Forbes: Дроны-камикадзе «Герань-2» получили защиту моторного отсека
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Дроны-камикадзе «Герань-2», которые Вооруженные силы России применяют в ходе спецоперации, регулярно модернизируют. Эволюцию беспилотника оценили в публикации американского издания Forbes.

Отмечается, что базовая версия «Герани» — это простая конструкция, однако регулярные усовершенствования повышают ее эффективность. Беспилотники получили черное покрытие, которое снижает их заметность, и защищенную от помех систему навигации. Также «Герани» начали оснащать термобарическими боевыми частями.

«Также появились другие обновления оборудования. Согласно одному неподтвержденному украинскому сообщению от командира мобильной группы ПВО, которому поручено перехватывать дроны, некоторые из них («Гераней» — прим. «Ленты ру») теперь бронированы», — говорится в материале. Как пишет издание, моторный отсек «Гераней» защитили броневыми листами, а топливные баки перенесли с крыльев в среднюю часть корпуса. Поэтому попадания в крыло недостаточно для сбития беспилотника.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в июне стало известно, что Вооруженные силы России начали применять новую версию «Герани-2» с системой прямого радиоуправления и камерой в зоне специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Где ступает нога русского солдата, то наше». Путин ответил, ждет ли он капитуляции Зеленского. Что еще сказал президент на ПМЭФ?

    Обновленный Ил-76 заинтересовал партнеров

    Дым закрыл горизонт после удара ВС России под Одессой

    Россиянам предложат поиграть в полузабытые игры детства

    Действия Орбана против руководства ЕС сравнили с чумой и холерой

    Путин высказался о передаче аэропорта Домодедово в госсобственность

    Киркоров сделал заявление о третьем ребенке

    Иран ударил по украинскому кафе

    Опубликован календарь нового сезона чемпионата России по футболу

    Путин пошутил о пользе водки для всего мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости